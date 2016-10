Botafogo vence, entra no G6 e mantém Inter na degola

O Botafogo conseguiu importante resultado nesta quarta-feira (12) ao vencer o Internacional por 1 a 0, no Rio. O gol marcado por Sassá deixou o time alvinegro vivo na briga por uma vaga na Copa Libertadores. Pior para os gaúchos, que deixariam a zona de rebaixamento com um empate.

Com o resultado, o Botafogo chegou aos 47 pontos e pulou para a quinta posição. Mas Fluminense e Atlético-PR entram em campo nesta quinta e podem retomar as posições, tirando o time alvinegro do G6. Já o Inter continua com 33 pontos, na 17ª posição.

O Botafogo dominou o primeiro tempo, mas mostrou má pontaria nas finalizações. Até por isso, o técnico Jair Ventura voltou para o segundo tempo com esquema ousado. Sassá e Rodrigo Pimpão se juntaram a Neílton no ataque. As escolhas, porém, fizeram com que o time carioca perdesse o meio de campo e diminuísse a pressão sobre o Inter.

Recuperado de lesão, Sassá, artilheiro do Botafogo, ficou pelo segundo jogo consecutivo no banco de reservas. Vinicius Tanque foi escolhido para iniciar o duelo no time principal. Mas Sassá entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória aos 39 min, em cobrança de pênalti.

Botafogo

Sidão; Alemão, João Carli, Emerson Santos e Victor Luís; Airton, Rodrigo Lindoso, Dudu Cearense (Rodrigo Pimpão) e Camilo; Neilton (Gervasio Núñez) e Vinícius Tanque (Sassá). T.: Jair Ventura

Inter

Danilo Fernandes; William, Paulão, Eduardo e Ceará (Geferson); Anselmo, Rodrigo Dourado, Valdívia (Eduardo Sasha), Alex e Gustavo Ferrareis (Seijas); Vitinho. T.: Celso Roth

Estádio: Luso-Brasileiro, no Rio

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Gol: Sassá, aos 39 min do 2º tempo

Cartões amarelos: Joel Carli, Vinícius Tanque, Airton (B), Paulão e William (I)

Público: 10.176

Renda: R$ 196.750,00

Por Folhapress