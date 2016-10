Botafogo vence a quinta seguida e se aproxima de líderes

O Botafogo continua embalado no Campeonato Brasileiro. Pela quarta vez, o time alvinegro fez um gol após os 40 minutos do segundo tempo e garantiu a vitória. A vítima foi o Santa Cruz, no estádio do Arruda, em Recife (PE). Com o 1 a 0 feito por Rodrigo Pimpão, o time carioca chegou ao quinto triunfo na competição e abriu a 32º rodada próximo ao G3.

Agora, o time do técnico Jair Ventura está com 53 pontos, apenas três atrás do Atlético-MG, atual terceiro colocado. Mas a distância pode voltar a seis pontos ao final desta rodada.

O Botafogo também está momentaneamente cinco pontos a frente do Corinthians, hoje o sétimo colocado e primeiro fora da zona de classificação para a Libertadores.

Embora não tenha sido brilhante como em outras ocasiões, o meia Camilo voltou a ditar o ritmo do Botafogo, seja na criação de jogadas ou nas bolas paradas.

O Botafogo abusou de perder gols tanto no primeiro tempo quanto no segundo, principalmente em contra-ataques. Pelo lado do Santa Cruz, a grande chance aconteceu em falta cobrada por João Paulo que Sidão fez belíssima defesa.

Estacionado nos 23 pontos, o Santa Cruz é vice-lanterna do Brasileiro e está praticamente rebaixado para a Série B do Nacional em 2017.

Santa Cruz

Tiago Cardoso; Léo Moura, Luan Peres, Danny Morais e Roberto; Uillian Correia (Mazinho), Derley e João Paulo; Marion (Arthur), Keno e Bruno Moraes. T.: Doriva

Botafogo

Sidão; Alemão, Carli, Emerson e Victor Luis (Gervásio Nuñes); Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, Dudu Cearense (Sassá) e Camilo; Pimpão e Neilton (Leandrinho). T.: Jair Ventura

Estádio: Arruda, no Recife (PE)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Gol: Rodrigo Pimpão, aos 41 min do 2º tempo

Cartão amarelo: Carli (B)

Por Folhapress