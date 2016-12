Botafogo tenta vaga na Libertadores

Após uma campanha surpreendente, principalmente no segundo turno, sob o comando do técnico Jair Ventura, substituto de Ricardo Gomes, que foi para o São Paulo, o Botafogo vai a Porto Alegre neste domingo (11) dependendo só de si para garantir vaga na Libertadores do ano que vem.

Para não depender de outros resultados, ao time do Rio basta vencer o Grêmio, que joga com o time reserva, já que na quarta-feira conquistou em casa a Copa do Brasil, pela quinta vez. Nem o técnico Renato Portaluppi estará no banco de reservas.

Ao Botafogo, a possibilidade de classificação para a Libertadores era impensável para quem acompanhou o primeiro turno do Brasileiro, quando o time carioca esteve sempre próximo da zona de rebaixamento. A arrancada veio sob o comando do novato filho de Jairzinho, o Furacão da Copa de 1970.

“O jogo mais decisivo, para mim, foi contra o São Paulo (vitória por 1 a 0). Minha estreia, na zona de rebaixamento, fora de casa. Já passei por momentos piores. Sei que uma situação de rebaixamento acabaria com a minha carreira. Isso marcaria de maneira negativa uma gestão tão boa do Carlos Eduardo [Pereira, presidente do Botafogo] e acabaria com a minha carreira”, disse.

Caso tropece neste domingo, o Botafogo terá de torcer contra o Corinthians diante do Cruzeiro. Esta vaga será determinante para o planejamento do clube em 2017, inclusive na busca por reforços.

Campeão da Copa do Brasil, o Grêmio já está classificado à Libertadores do ano que vem. Vários titulares, e o próprio técnico Renato Portaluppi, foram liberados e já estão de férias.

