Botafogo perde, mas consegue liderança em grupo da Libertadores

Mesmo perdendo para o Estudiantes (ARG), por 1 a 0, em Quilmes, na Argentina, nesta quinta-feira (25), o Botafogo se garantiu como líder do grupo 1 da Taça Libertadores. Empatada em pontos com o Barcelona de Guayaquil (EQU), a equipe carioca ficou a frente em número de saldo de gols por conta da vitória do Atlético Nacional (COL) sobre os equatorianos por 3 a 1.

O gol de Solari, do Estudiantes, saiu aos 24min do primeiro tempo. O lance se originou após uma infelicidade do jovem zagueiro Igor Rabello, do Botafogo. O defensor disputou bola com o adversário pelo alto, desviou de cabeça, mas ela acabou ficando limpa para o argentino empurrar para o fundo do gol.

Gatito Fernández foi o destaque botafoguense na partida. O arqueiro foi importantíssimo para assegurar a primeira colocação ao time, principalmente com uma defesa cara a cara que fez já nos minutos finais da partida na Argentina.

Antes da rodada, botafoguenses e equatorianos chegaram empatados em quase todos os quesitos, com o Barcelona ficando à frente por conta de apenas um gol de diferença no saldo. Portanto, a atuação de Gatito e o terceiro gol marcado pelos colombianos em Medellín acabaram sendo primordiais para a garantia da liderança alvinegra.

A colocação foi importante para o time alvinegro se livrar de brasileiros e argentinos logo nas oitavas de final e também por poder decidir o confronto em casa.

O duelo na Argentina ainda ficou marcado por uma provável segunda despedida do volante Verón dos gramados. Presidente do Estudiantes, o veterano voltou ao futebol apenas para disputar a Libertadores. Mas a possibilidade está em aberto, já que com o terceiro lugar, o clube argentina garantiu participação em outra competição internacional neste ano: a Copa Sul-Americana.

FolhaPress