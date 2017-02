Botafogo faz corrente por recuperação do jornalista Mário Adolfo

O Botafogo se engajou na corrente de pensamentos positivos pela recuperação de um de seus torcedores mais ilustres, o jornalista Mário Adolfo, que está internado em estado grave no Hospital Samel, na avenida Joaquim Nabuco, no Centro de Manaus, desde terça-feira (7). O fogão postou nesta quinta-feira (9), a homenagem na fanpage do clube.

“Queremos reforçar nossos pensamentos positivos e torcida pela recuperação do torcedor! #ForçaMário”, diz a publicação, que ainda explica, que o jornalista faz parte da torcida Curumim da Amazônia.

De acordo com o filho do jornalista, Mário Adolfo Filho, a doença começou com uma infecção da garganta, que acabou evoluindo e atingindo outros órgãos.

“Ele está na UTI, inconsciente. Foram administrados antibióticos para combater a infeção. Agora estão completando 48h de medicamento. Esse é o momento que os remédios começam a dar resultado, por isso, estamos na expectativa de sua melhora”, informou.

Mário Adolfo Filho ainda explicou que o pai dele é torcedor fanático de Botafogo e, semana passada, eles e alguns amigos foram acompanhar o primeiro jogo do time pela Copa Libertadores da América, contra o Colo Colo do Chile, no estádio Nilton Santos, o ‘Engenhão’, no Rio de Janeiro.

“O Botafogo prestou essa homenagem e pediu forças para ele. Estamos torcendo agora pela sua melhora, fazendo essa corrente. Esperamos que amanhã já tenhamos a resposta de sua melhora”, ressaltou.

Mário Adolfo é jornalista formado pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), criador do personagem dos quadrinhos ´Curumim – o último herói da Amazônia’, além de ser um dos sócios e primeiros jornalistas a integrar a equipe do Amazonas em Tempo.

Manoela Moura

EM TEMPO