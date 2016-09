Botafogo conta com brilho de Sidão, vence Vitória e segue em alta

O Botafogo conseguiu um bom resultado neste domingo e segue em alta no Campeonato Brasileiro, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. O time carioca venceu o Vitória por 1 a 0, deixou para trás a briga contra o rebaixamento e agora está em 9º lugar na tabela, com 38 pontos. E dessa vez o goleiro Sidão foi fundamental e pegou até pênalti no Barradão, em Salvador.

Já o Vitória segue com 29 pontos e ainda pode cair para zona de rebaixamento nesta rodada, se o Inter vencer o América-MG nesta segunda (19), fora de casa.

O que aconteceu no 1º tempo foi curioso: o Vitória dominou o jogo, criou chances de gol e teve até um pênalti a seu favor. Porém, apenas depois que Sidão defendeu a cobrança de Diego Renan, o Botafogo conseguiu balançar a rede com Rodrigo Pimpão.

Na etapa final o time da casa voltou a pressionar, mas desperdiçou ótimas chances de gol e até correu riscos de tomar um segundo gol.

O Vitória voltará a jogar em casa na próxima rodada, contra o São Paulo. Já o Botafogo pegará o América em Minas Gerais.

Vitória

Fernando Miguel; Diogo Mateus (Vander), Vinícius, Ramon e Diego Renan; Willian Farias, Marcelo (Serginho) e Cárdenas (David); Marinho, Kieza e Zé Love. T.: Argel Fucks

Botafogo

Sidão; Emerson Santos, Joel Carli, Emerson Silva e Diogo; Dierson, Dudu Cearense (Rodrigo Lindoso) e Victor Luis; Camilo; Rodrigo Pimpão (Vinicius Tanque) e Canales (Gervasio Nuñez). T.: Jair Ventura

Gols: Rodrigo Pimpão, aos 44min do 1º tempo

Cartões amarelos: Marcelo (V); Dudu Cearense, Emerson Silva, Diogo Barbosa e Victor Luis (B)

Estádio: Barradão, em Salvador (BA)

Árbitro: Rodrigo Alonso Ferreira (SC)

Por Folhapress