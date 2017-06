Bosque Open de Tênis define campeões em Manaus

Competição reuniu mais de 100 participantes em Manaus-foto: Divulgação

Após uma semana de partidas intensas, encerrou, na noite de ontem (26), a primeira edição do Bosque Open de Tênis. A competição, que reuniu mais de cem participantes divididos em dez categorias, foi realizada no Bosque Clube, localizado no bairro Chapada.

O destaque ficou para o jogo mais técnico e equilibrado do dia entre Rafael Franceschini e Ítalo Kaik pela categoria profissional. A dupla proporcionou um show de habilidades para as mais de cem pessoas presentes que vibravam a cada ponto. Com o placar de 6×2 e 7×5, Rafael garantiu o lugar mais alto do pódio e, de quebra, o prêmio de R$ 500. “A competição contou com vários atletas experientes e de alto nível. Por isso, fico feliz com o resultado”, ressaltou o campeão.

Além de Rafael, também foram campeões Alexandre Lasmar pela 2ª Classe; Eduardo Gregoleto pela 3ª Classe; Guilherme Soares pela 4ª Classe; Mateus Fazani pela 5ª Classe; e Danilo Penha pela 6ª Classe. Nas duplas foram campões pela divisão A Cristiano e Matheus; Divisão B Rômulo e Brunet; Divisão C Barros e Fonseca; e Veteranos Rezende e Delias.

A segunda edição do Bosque Open de Tênis está prevista para ser realizada neste ano. O Bosque Open de Tênis é uma realização de JAC Tennis e conta com apoio do Bosque Clube, Confederação Brasileira de Tênis, Federação Amazonense de Tênis, ProTennis e academia Bio Fit.

