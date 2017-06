Bosco Saraiva é vice de Amazonino e Marcelo Ramos forma chapa com Eduardo Braga

O deputado estadual Bosco Saraiva (PSDB) será o candidato a vice de Amazonino Mendes (PDT) na eleição suplementar para o cargo de governador do Amazonas, que acontece no dia 6 de agosto deste ano. A informação foi confirmada pelo presidente do PSDB no Amazonas, Mario Barros da Silva.

De acordo com o presidente, o nome de Bosco Saraiva foi escolhido após o Partido Democrático Trabalhista do Amazonas (PDT) selar uma aliança com PSDB, partido do prefeito de Manaus, Arthur Neto.

“O prefeito Arthur Neto foi de acordo com a indicação e os dois partidos também. A homologação da candidatura ocorrerá nesta tarde”, declarou Mauro Barros da Silva.

O encontro que selou a Aliança entre Amazonino e Arthur Neto foi na última quarta-feira (14). O nome de Bosco Saraiva teria sido indicado nesta madrugada, durante uma reunião na casa de Arthur.

Bosco Saraiva já foi secretário de Amazonino Mendes entre de 2009 e 2010. Na época, chefiou o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb). Ele foi presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM, nos dois primeiros anos da última gestão de Arthur à frente da prefeitura.

O PDT oficializará a candidatura nesta manhã na sede do partido, Morada do Sol, no bairro Morada do Sol.

Eduardo Braga e Marcelo Ramos

Outra informação que agitou o meio político durante a noite de ontem é sobre Marcelo Ramos (PR). O ex-deputado que sempre mostrou interesse em concorrer a cargos majoritários, vai ser vice na chapa de Eduardo Braga (PMDB). A informação começou a circular depois que o PR, partido de Ramos, anunciou que não teria candidato ao governo nas eleições suplementares.

Também na noite de ontem, imagens de Braga ao lado do ex-deputado apareceram nas redes sociais. Os cartazes que circulam têm o slogan “União pra tirar o Amazonas da UTI”.

A reportagem entrou em contato com o Marcelo Ramos, mas as ligações não foram atendidas.

