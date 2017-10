Bosco Saraiva anuncia reforma de 9 delegacias em Manaus

A partir da próxima quinta-feira (19), nove Distritos Integrados de Polícia (DIP’s), em Manaus, serão reformados. A ação faz parte do planejamento voltado para a reestruturação da segurança pública do Amazonas. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (17), pelo titular da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM), Bosco Saraiva.

“Já estamos recuperando oito delegacias especializadas e agora partimos para os DIP’s. Essas nove unidades estão em situações precárias. Vamos em sequência de oito até revitalizar e recuperar todas as unidades da Polícia Civil e Militar em Manaus. Primeiro será na capital, depois vamos repetir essas ações em todo o Estado do Amazonas. Já estamos nas ruas combatendo a criminalidade, mas é preciso que cuidemos do bem-estar dos nossos policiais que trabalham nesse tipo de unidades que, atualmente, estão despreciadas. Estamos trabalhando para melhorar as condições de estrutura e atendimento”, explicou o secretário.

Segundo Bosco Saraiva, para intensificar ainda mais os trabalhos da polícia nas ruas de Manaus, a secretaria colocará estagiários de direito para atender os cidadãos nos DIP’s e colocar os policiais nas ruas. “Atualmente, os próprios policiais registram os Boletins de Ocorrência (B.O’s). Vamos colocar estagiários do curso de direito, enquanto os policiais estarão nas ruas”, disse.

As obras do 16º DIP, localizado na avenida Via Láctea, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul – que estão paradas – serão retomadas, garante o secretário. As obras tiveram início em 2012 e a unidade deveria ter sido concluída em dezembro daquele ano. Ele adiantou também que não serão construídos novos DIP’s, apenas serão reformados os da cidade.

“Não vamos construir novos DIP’s. Vamos concluir o 16º DIP, que é importante em uma área da cidade e vai funcionar em regime de plantão. Fora isso, vamos arrumar a casa, exatamente, como foi falado durante a campanha política”, falou.

As unidades que serão reformados são: 1º, 6º, 8º, 9º, 10º, 12º, 14º, 15º e 19º, todos funcionam como regime de plantão e ficam localizados em áreas com maiores índices de criminalidades na capital. Apesar das obras, haverá servidores nas unidades atendendo a população.

Concurso

O secretário informou ainda que a SSP-AM tem a expectativa que o concurso público, com ao menos 10 mil vagas para as polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros, seja realizado ainda esse ano.

“Serão milhares de vagas, algo em torno de 9 a 10 mil, desde delegados, peritos, legistas, agentes, soldados e escrivãs. Estamos fazendo todo esforço para que esse concurso seja feito ainda em 2017, pois temos muita pressa para repor os quadros dessas instituições para que a gente possa restabelecer a tranquilidade tanto da capital, quanto no interior do Estado. Só vai depender da Procuradoria Geral do Estado (PGE), que vai nos propiciar para lançar o edital, pois ano que vem tem o agravante do ano eleitoral, que tem um calendário que proíbe determinadas coisas. O fato é que precisamos recompor o quadro de servidores dessas corporações”, finalizou Bosco Saraiva.

Mara Magalhães

EM TEMPO

