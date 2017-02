Borracheiro é preso em Manacapuru por estuprar filha de 6 anos

Um borracheiro de 24 anos, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi preso em cumprimento de mandado de prisão por crime de estrupo de vulnerável. A vítima, uma criança de seis anos, é filha do infrator. O crime aconteceu no município de Manacapuru (distante 68 km de Manaus).

A ação policial, que resultou na prisão do borracheiro, foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas, por meio da equipe de investigação da Delegacia Especialidade de Polícia (DEP) de Manacapuru, e aconteceu na tarde de quinta-feira (9), por volta das 15h.

De acordo com a delegada Roberta Merly de Menezes, da DEP do município, a mãe da criança procurou os policiais civis para formalizar denúncia de estupros praticados pelo infrator em 2016. Logo em seguida foram iniciadas as investigações em torno do caso. O mandado de prisão em nome do borracheiro foi expedido no dia 2 de fevereiro deste ano, pela juíza Vanessa Mota, da 1ª Vara da Comarca de Manacapuru. O jovem foi interceptado na casa onde morava, naquele município.

“A criança relatou que o pai praticava sexo oral nela e esfregava o órgão genital dele nas partes íntimas dela. O infrator também foi ouvido e, em depoimento, afirmou que é possível ele ter abusado sexualmente da filha. Na ocasião, alegou que é usuário de entorpecentes e que por esse motivo não costumava se lembrar dos atos cometidos”, explicou a autoridade policial.

O borracheiro foi indiciado por estupro de vulnerável. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, ele permanecerá na carceragem da delegacia, à disposição da Justiça.

