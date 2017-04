Bombeiros voltam à Adolpho Ducke para tentar encontrar jovens desaparecidos

No início da manhã deste sábado (8), duas equipes do Corpo de Bombeiros, compostas por 6 militares, retomaram as buscas para tentar encontrar as cinco pessoas que desapareceram ao entrar na mata da Reserva Adolpho Ducke, localizada no bairro Cidade de Deus, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações da assessoria do órgão, a estratégia montada para hoje envolve a percorrida de uma rota já definida pela equipe, que compreende pelo menos 10 quilômetros, com o auxílio de dois cães farejadores.

Os familiares das cinco pessoas desaparecidas – Paula de Miranda Borges, 18; Tiago Candieira de Matos, 18; Tatiana Souza de Lima, 20; Anderzon Lima da Silva, 20; e um menor de 17 anos – registraram um Boletim de Ocorrência no 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Rosianne Couto

EM TEMPO