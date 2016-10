Bombeiros vão adotar nova estratégia nesta quarta para continuarem buscas do garoto que caiu em bueiro

O terceiro dia de busca por Gustavo da Silva Araújo, 6, se encerraram no final da tarde desta terça-feira (25) sem que se encontrasse vestígios do garoto. A criança está desaparecida desde o último domingo (23), quando caiu em um bueiro, na rua Louro Chumbo, bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus.

Segundo o comandante da operação de resgate, tenente João Filho, a busca pelo menino retornará nesta quarta-feira (26), a partir das 8h, com uma nova estratégia: percorrer uma localidade estratégica.

“Já percorrermos do local da queda até a avenida Torquato Tapajós. Hoje, desta avenida até o Tarumã. Nesta quarta, vamos intensificar as buscas em uma região próximo à ponte do Tarumã, onde se concentra grande quantidade de lixo”, contou.

O tenente explicou ainda que nos primeiros quilômetros percorridos foi realizada uma varredura minuciosa, que não traz a necessidade de novas buscas nessa região e que, por este motivo, vão dar prosseguimento à operação na nova área apontada.

O acidente aconteceu, segundo testemunhas, quando Gustavo brincava de bola na rua e o brinquedo caiu em direção ao bueiro. Na ocasião, o menino ainda tentou pegar o objeto, mas, devido à forte chuva, foi levado pela força das águas.

