Bombeiros trabalham em quatro frentes para encontrar menino que caiu em bueiro no Monte das Oliveiras

O Corpo de Bombeiros reiniciou nesta quarta-feira (26) o quarto dia de buscas pelo pequeno Gustavo da Silva Araújo, de 6 anos, que desapareceu após cair em um bueiro, situado na rua Louro Chumbo, bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus.

A criança caiu no bueiro na tarde do último domingo (23), enquanto brincava de bola na rua. Conforme relatos, em um determinado momento, a bola caiu na direção do bueiro, a criança foi tentar pegar o objeto, mas devido à forte chuva ele escorregou e foi levado pela força das águas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas pelo menino seguem em quatro linhas de frentes. Ao total, 15 bombeiros militares, 29 bombeiros civis e 11 familiares da criança participam dos trabalhos.

As equipes foram divididas em quatro, a equipe do Pelotão Fluvial, irá realizar as buscas na entrada do Tarumã tentando acessar a Cachoeira Alta. A outra irá percorrerá o balneário da Moto Honda ao União da Vitória, voltando até os fundos do condomínio Vivenda dos Pássaros. A terceira equipe também irá realizar as buscas no balneário da Moto Honda, mas até a ponte da Torquato, em seguida irá para a ponte da cachoeira do Tarumã até o condomínio Vivenda dos Pássaros.

A quarta equipe irá realizar as buscas do balneário da Moto Honda voltando até o igarapé do Passarinho. Na tarde de ontem, o Corpo de Bombeiros realizou um sobrevoo no helicóptero da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), com o objetivo de mapear a área no bairro Monte das Oliveiras onde o menino desapareceu.

De acordo com o subcomandante geral do Corpo de Bombeiros, coronel Marco Antônio Rodrigues, o objetivo do sobrevoo foi analisar as possibilidades de localização do garoto por meio de um mapeamento aéreo.

“Fizemos um reconhecimento do trajeto do igarapé, do ponto em que a criança caiu até no igarapé do Tarumã, que é cheio de entradas e braços” disse o subcomandante.

