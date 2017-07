Bombeiros suspendem buscas por corpo de desaparecida no rio Solimões

Corpo de Bombeiros abandona as buscas depois de 3 dias-Foto: Bruna Chagas

Com a aprovação da família, o Corpo de Bombeiros do Amazonas suspendeu nesta segunda-feira (24) as buscas por Jaqueline Santos da Silva, de 28 anos, desaparecida desde a manhã de sábado (22), em um trecho do Rio Solimões, localizado na comunidade Lírio do Vale, na Costa do Paratari, a uma hora de lancha do município de Manacapuru (88 Km de Manaus).

Segundo o corpo de Bombeiros, Jaqueline era uma pessoa com deficiência intelectual e tomava banho às margens do rio, antes de desaparecer.

Ao longo do fim de semana, foram realizadas buscas em superfície e submersas, mas os bombeiros acreditam que a correnteza, somada com a extensão da área, reduzam as chances de encontrar Jaqueline com vida.

