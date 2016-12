Bombeiros seguem buscas por três pessoas que caíram em rios do AM

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi enviada, na manhã desta sexta-feira (23), de Manaus para o município de Autazes (a 113 quilômetros da capital), para dar continuidade às buscas das vítimas da colisão entre duas lanchas. Outra pessoa também continua desaparecida após cair no rio em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus).

Em Autazes, segundo a assessoria da corporação militar, o acidente aconteceu na região conhecida como Porto das Pedras, no início da noite de quinta-feira (22). Os passageiros Francisco Marques da Silva, 46, e Josimar Sandoval Balieiro, 30, caíram no rio e, até às 10h desta sexta, permanecem desaparecidos.

As buscas, iniciadas por volta de 20h de quinta, não tiveram sucesso. Já nesta sexta, às 6h30, uma equipe de mergulhadores dos Bombeiros seguiu para o município de Autazes para continuar as buscas pelos desaparecidos.

Outro Caso

Na última terça-feira (21), uma outra vítima, identificada como Elias de Souza Fonseca, 36, também caiu no rio, em Parintins. Apesar das intensas buscas, até esta manhã, ele também ainda não havia sido localizado.

