Bombeiros salvam idoso que sofreu ataque epilético em rua no Planalto

Um homem de 60 anos, que teve a identidade mantida em sigilo, foi socorrido por integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), na tarde desta sexta-feira (26), após sofrer um ataque epiléptico em frente ao balneário do Sesc, localizado na avenida Constantinopla, conjunto Campos Elíseos, no bairro Planalto, Zona Centro-Oeste de Manaus.

No momento do ataque fulminante, uma viatura do CBM-AM passava pelo local e, após movimentação intensa de pessoas ao redor da vítima, os bombeiros desceram do veículo e prestaram os primeiros socorros ao idoso. Segundo a equipe, o homem possui histórico de acidente vascular cerebral.

Com a recuperação das condições normais de saúde do idoso, os bombeiros constaram que não havia necessidade de encaminhamento para uma unidade hospitalar.

Raphael Sampaio

EM TEMPO