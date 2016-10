Bombeiros salvam homem que tentava se jogar de poste na Zona Leste, após surtar e agredir pessoas

Homens do Corpo de Bombeiros evitaram que uma pessoa, que não teve o nome divulgado, se jogasse de cima de um poste de iluminação pública no início da tarde desta sexta-feira (28). O fato ocorreu por volta das 13h, na avenida Hilário Gurjão (rua do Fuxico), bairro Jorge Teixeira, Zona Leste.

De acordo com testemunhas, o homem sofre de problemas mentais e teria surtado, agredido algumas pessoas e tentando quebrar vidro de alguns carros; No momento em que policiais militares chegaram ao local, ele subiu em um poste de iluminação publica e ameaçou se jogar.

Diante do fato, o Corpo de Bombeiros foi acionado e, quando chegou ao local, dialogou com o homem, que desistiu de se jogar.

O homem foi levado para uma unidade hospitalar de Manaus.

Portal EM TEMPO