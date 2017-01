Bombeiros salvam homem que colocou fogo na própria casa

Um incêndio em uma residência situada na rua Santa Luzia, no Loteamento Campo Dourado, Bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, ocorreu na tarde desta quarta-feira (11). Apenas uma vítima, identificada como Abraham Souza de Oliveira, 44, sofreu queimaduras e precisou de primeiros socorros ainda no local, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

Por volta das 15h54, uma pessoa, não identificada, avisou aos bombeiros sobre as chamas. Ela informou ainda que um homem estava dentro do imóvel. Duas viaturas do CBMAM foram deslocadas para atender a ocorrência.

Segundo os bombeiros, a pessoa que solicitou ajuda disse que o homem incendiou o lugar porque queria se matar. A equipe se dividiu em combater o incêndio e monitorar a vítima, que teve uma parada cardiorrespiratória. O soldado João Felipe fez massagem cardíaca e os sinais vitais de Abraham retornaram, mas ele continuou inconsciente.

A Polícia Militar (PM) esteve no local para dar apoio ao atendimento e isolar a área. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro e encaminhou o homem para o Hospital e Pronto Socorro (HPS) 28 de agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Manoela Moura

EM TEMPO