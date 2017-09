Bombeiros retomam buscas por rapaz autista desaparecido em mata de Manaus

O rapaz desapareceu no dia 1º deste mês – Divulgação

O Corpo de Bombeiros do Amazonas retomou na manhã desta sexta-feira (8), as buscas pelo jovem Ariel Pereira dos Santos, de 26 anos, que desapareceu após entrar em uma área de mata na comunidade dos Nobres, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus.

Leia também: Auxiliar de portaria é convidado para pescaria e desaparece

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem desapareceu no dia 1º deste mês. Segundo a corporação, o rapaz seria autista.

As buscas foram iniciadas na tarde dessa quinta-feira (7), após a família registrar um Boletim de Ocorrência. Sem sucesso, a procura foi encerrada no fim da tarde de ontem, mas retomada na manhã de hoje.

O major Janderson Lopes, explicou que os bombeiros analisaram a área e informaram que não será necessário a ajuda de cães farejadores. “O local não é de mata virgem, e é usado por muito por pedestres que trafegam pelo local, além de outros cães, o que dificulta a busca por odores da pessoa desaparecida. O cachorro encontra a pessoa quando consegue captar odores”, explicou o major.

EM TEMPO

Leia mais:

Mulher fica presa às ferragens em acidente na Zona Oeste de Manaus

Após devastar ilhas do Caribe, furacão Irma avança para casa de famosos nos EUA

Servidores em Manaus poderão contribuir para formulação de plano de cargos e salários