Bombeiros retomam buscas por menino que caiu em bueiro no Monte das Oliveiras, durante chuva em Manaus

O Corpo de Bombeiros reiniciou na manhã desta segunda-feira (24) as buscas pelo pequeno Gustavo da Silva Araújo, 6, que desapareceu após cair em um bueiro, situado na rua Louro Chumbo, bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus.

A criança caiu no bueiro na tarde deste domingo (23), por volta das 15h, no momento que brincava de bola na rua. Conforme relatos, em um determinado momento, a bola caiu na direção do bueiro, a criança foi tentar pegar o objeto, mas, devido à forte chuva, foi levada pela força das águas.

De acordo com os Bombeiros, o bueiro deságua no igarapé do Passarinho. As buscas serão realizadas desde o local onde a criança caiu até toda a extensão do igarapé.

Ontem, as buscas foram realizadas do local onde garoto caiu, descendo o curso do igarapé até chegar na avenida Torquato Tapajós, nas proximidades da Dafra Motos.

Um vizinho da criança viu o momento que ele foi arrastado pelas águas e ainda tentou resgatá-lo pelo braço, mas não obteve sucesso.

