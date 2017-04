Bombeiros resgatam porco espinho e jiboia em Manaus

Dois animais silvestres foram resgatados na manhã desta sexta-feira (28) em diferentes áreas de Manaus. As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atenderam os casos que envolviam um porco espinho e uma cobra Jiboia.

Segundo a assessoria do CBMAM, o porco espinho foi encontrado, por volta das 10h, dentro de uma residência localizada na rua Padre Antônio Vieira, bairro Dom Pedro, Zona Oeste.

Os bombeiros informaram ainda que a jiboia estava enrolada em peças de carros de uma oficina, localizada no beco Santo Antônio, avenida Efigênio Salles.

Os dois animais foram devolvidos para área verde, sendo o porco espinho no mesmo bairro onde foi encontrado, e a cobra na região da avenida das Torres, na Zona Leste.

Com informações da assessoria