Bombeiros reiniciam buscas por homem que caiu de embarcação em Parintins

As buscas por Elias De Souza Fonseca, 36, reiniciaram, na manhã desta quinta-feira (22), e devem continuar por todo o dia. O homem caiu de uma embarcação, na noite dessa quarta-feira (21), na comunidade do Zé Açú, em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima desapareceu por volta de 1h, ao cair da embarcação, de nome desconhecido. A irmã de Elias, Carmem Sandra Fonseca, 28, e o amigo, Joilson Tenório de Souza, testemunharam o momento da queda. Eles acionaram os bombeiros para o resgate.

Ainda de acordo com os bombeiros, três mergulhadores estão realizando as buscas no local, que é conhecido pela forte correnteza. Além dos militares, dois irmãos da vítima auxiliam nas buscas.

