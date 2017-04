Bombeiros reiniciam buscas a vigilante que desapareceu no rio Negro

O Corpo de Bombeiros retomou as buscas, na manhã deste domingo (16), pelo vigilante, conhecido apenas como ‘Vitônio’, que desapareceu após se jogar no rio Negro, durante um assalto, na madrugada de sábado (15), em uma balsa, localizada no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus.

As buscas foram retomadas por volta das 9h. Conforme os bombeiros a estratégia de hoje será, novamente, as buscas pela superfície. A equipe irá percorrer a área da entrada da comunidade Paracuúba, para constatar se o corpo emergiu.

Durante toda manhã de ontem, a equipe formada por três mergulhadores, realizou buscas submersas em torno da área em que o vigilante teria se atirado, esgotando todas as possibilidades de encontrar a vítima no fundo do rio. A ação foi encerrada e iniciada por terra.

No local, onde o homem teria se jogado, segundo os Bombeiros, a profundidade é acima de 25 metros e com forte correnteza.

‘Vitônio’, se jogou no rio após sete homens, fortemente armados, invadirem a balsa onde ele e outros três vigilantes estavam. Um dos trabalhadores, identificado como Jean Silva Santos, 38, foi baleado nas costas. Os outros dois, Gabriel Marreira, 21, e José Elder Fagundes, 45, foram agredidos fisicamente. Eles foram levados para uma unidade hospitalar da cidade.

Os setes homens que invadiram a balsa, segundo informações, eram ‘piratas’ e roubaram mais de 30 mil litros de combustível do local.

A pratica dos ‘piratas’ é bem conhecida por quem trabalha nos portos ou viajando pelos rios do Amazonas. Eles costumam invadir embarcações e roubam as mercadorias.

Mara Magalhães

EM TEMPO