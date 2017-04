Bombeiros registram 35 ocorrências em Manaus no 1º dia da Operação Tiradentes

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) registrou, no primeiro dia da realização da Operação Tiradentes em Manaus, 35 ocorrências, entre vistorias e atendimentos solicitados pela população. As situações ocorreram entre 14h e 22h desta quinta-feira (20).

Entre as 12 ocorrências operacionais na capital estão: duas vistorias em árvores com risco de queda; dois casos de princípio de incêndio em galpão; dois resgates de animal (cobras); um resgate de material (carregador de fuzil); dois controles de inseto; um de abastecimento d’água; um corte de anel e um incêndio em veículo.

A corporação realizou ainda 23 vitorias técnicas da Diretoria de Atividades Técnicas (DAT), sendo 11 vistorias e 12 fiscalizações em estabelecimentos comerciais e escolas. Das 11 vistorias, cinco locais tiveram aprovação e seis foram reprovados por não estarem dentro das conformidades exigidas pelo Corpo de Bombeiros. Prédios residenciais também foram vistoriados.

Os doze estabelecimentos, entre drogarias, escolas, comércios e academias, fiscalizados pelo órgão foram autuados e terão um prazo de 10 dias para se regularizarem junto ao CBM-AM. Equipes também foram deslocadas para pontos estratégicos da capital amazonense, como o Complexo Turístico da Ponta Negra, Ponte Phelippe Daou (antiga Ponte Rio Negro) e avenida Torquato Tapajós.

Operação

Mais de sete mil policiais e bombeiros atuam, desde esta quinta-feira (20), no combate a criminalidade em Manaus e também no interior. As ações fazem parte da ‘Operação Tiradentes’ que foi lançada na praça Heliodoro Balbi, no Centro de Manaus. Até a próxima segunda-feira (24), as equipes irão ocupar as áreas de maior incidência de homicídios e roubos.

Bruna Souza

EM TEMPO