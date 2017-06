Bombeiros realizam simulação de resgate de vítimas em Manaus

Simulação chamou atenção de curiosos no centro de Manaus – Foto: Divulgação

Homens do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas realizaram, neste sábado (10) mais uma ação de simulação de atendimento de múltiplas vítimas de trauma. O treinamento ocorreu nas avenidas Duque de Caxias e 7 de Setembro, localizadas no centro da cidade. Esse foi o primeiro curso de resgate de 2017, que tem o encerramento previsto para o dia 13 de junho.

Participaram ainda da ação servidores da Polícia Militar, do Serviço Móvel de Urgência (Samu), agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e da Superintendência Municipal de Transporte Urbano (SMTU).

“O nosso objetivo é treinar e capacitar os alunos no atendimento pré-hospitalar em situações de emergência. O treinamento conjunto com outras instituições permite a troca de experiências e, ainda, a união de forças durante ações de resgate”, ressaltou o comandante-geral do CBMAM, coronel Fernando Pires Júnior.

Na ocorrência simulada, um veículo de passeio que trafega pela avenida Duque de Caxias avançou o sinal vermelho e colideu com outro veículo, que vinha pela 7 de Setembro.

Uma outra colisão foi realizada entre uma motocicleta e os dois carros. Em cada um dos carros havia ao menos três vítimas, e na moto dois ocupantes que foram ejetados do veículo. Também estiveram entre as vítimas dois pedestres que atravessavam a 7 de setembro, totalizando dez pessoas envolvidas no acidente simulado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o curso, que é eliminatório e iniciou no dia 8 de maio, é voltado para 18 militares do CBMAM e, ainda, nove agentes do SAMU e um servidor da Policia Rodoviária Federal, totalizando 28 alunos.

A próxima etapa da capacitação compreende avaliações internas, sendo práticas e teóricas, quando os candidatos estarão aptos a atuar nas mais diversas situações de emergência na área de atendimento pré-hospitalar, tanto na capital quanto no interior.

