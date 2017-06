Bombeiros procuram vítima de afogamento em Rio Preto da Eva

O desaparecimento aconteceu na tarde deste domingo – Divulgação

Alexandre Sampaio de Onorato, 28, desapareceu nas águas do balneário de Rio Preto da Eva (município distante 57 km de Manaus), na tarde deste domingo (25). Segundo o acompanhante da vítima, Luiz Henrique, 18, Alexandre não sabe nadar e estava sob efeito de álcool.



A assessoria do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) confirmou o recebimento de resgate de vítima de afogamento, por volta das 13h30, e informou que uma equipe com três mergulhadores foi enviada para o local para auxiliar nas buscas pelo corpo da vítima.

O homem é morador do bairro Amazonino Mendes, Zona Leste de Manaus.

