Bombeiros oferecem consultas e exames gratuitos durante ‘Semana da Saúde’

A terceira edição da ‘Semana da Saúde’ teve início nesta segunda-feira (3) e segue até a próxima sexta-feira (07). A ação, promovida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), tem como meta realizar gratuitamente 200 consultas médicas e ofertar mais de 400 exames para militares e a sociedade em geral.

“Queremos prestar esse apoio social tanto para os nossos militares, como para a comunidade, ofertando um serviço de saúde de qualidade”, enfatizou o Diretor de Saúde do CBMAM, coronel Bianor Corrêa.

Pelo menos 40 senhas serão disponibilizadas por dia para atendimento com clínico geral, oftalmologista, ginecologista, urologista e para exames laboratoriais. Ainda serão ofertados o controle da hipertensão arterial, sessões de fisioterapia e quiropraxia, corte de cabelo e limpeza de pele.

Neste período, o público masculino poderá realizar exames de tireoide, abdome total, das vias urinárias e prostáticos.

O mototaxista Pedro Pereira de Souza, 54, já foi em busca de exames urológicos e aproveitou a oportunidade para realizar consulta oftalmológica. “Já alcancei a idade em que o homem deve se cuidar e já estou buscando há muito tempo realizar esse check up. Como eu trabalho dirigindo, vou aproveitar para fazer testes na visão”, disse.

Para exames específicos do público feminino, as senhas serão disponibilizadas esta semana e o atendimento será realizado de 17 a 21 de abril. Serão 200 mamografias, 30 preventivos e 200 ultrassonografias, realizados na Carreta da Mulher, que será instalada no Quartel Geral do CBMAM. Os documentos necessários para esses serviços são: carteira de identidade, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e requisição médica.

Nesta terça-feira (4), como parte da programação, haverá um encontro com médicos especialistas do sono, que vão abordar o tema: ‘Sono e seus distúrbios’.

