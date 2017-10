Bombeiros localizam corpo de trabalhador que caiu de rebocador no rio Negro

O contramestre Claudenor dos Santos, 53 anos morreu na madrugada desta terça-feira (17), por volta de 1h, após cair no Rio Negro, nas proximidades do Porto da Ceasa, localizada na Vila Buriti, Zona Sul de Manaus, enquanto atravessava de um rebocador para uma balsa. O corpo foi encontrado nesta manhã, e resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a assessoria do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam), não foi identificado, no momento do resgate, sinais que possam identificar traumas ou ferimentos visíveis. Claudenor foi encontrado no mesmo local onde ocorreu o acidente, que fica a cerca de 40 metros da margem do porto, com uma profundidade de 10 metros.

De acordo com o capitão do Cbmam, Janderson Lopes, a ausência de correnteza nesse ponto do rio e a pequena profundidade no local facilitaram o procedimento de buscas.

O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar os procedimentos de análise e necropsia.

A empresa J.F. de Oliveira, onde Claudenor prestava serviços quando sofreu o acidente e caiu no rio Negro, divulgou nota, nesta terça, em que esclarece que “durante uma manobra de embarcação, ocorrida na madrugada de hoje, um marítimo caiu no rio e acabou se afogando”.

A J.F. de Oliveira informa que “está apurando as causas do incidente e a equipe da assistência social da empresa acompanha a família do funcionário”. A firma atua há mais de 35 anos no Amazonas, “sempre respeitando os princípios de segurança, meio ambiente e saúde”, conclui o comunicado.

Esta é a segunda ocorrência de afogamento registrada no rio Negro, nesta semana. O outro caso, ainda sem solução, é o do cantor e empresário Michael Lacerda, desaparecido desde a tarde do último domingo, após cair de uma lancha em que passeava com amigos. Equipes de busca e salvamento continuam trabalhando para localizar o corpo da vítima no rio.

