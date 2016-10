Bombeiros levam atendimento médico e jurídico aos moradores do Cacau Pirêra neste sábado

O Comando de Bombeiros do Interior vai promover uma ação social para a população do distrito do Cacau Pirêra, no município de Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus), no próximo sábado (22). A ‘1ª Ação Social do Fogo’ vai oferecer atendimento médico, odontológico, psicológico, jurídico e social à comunidade local na Sede da 5ª Companhia Independente Bombeiro Militar.

Segundo a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas (CBMAM), esta ação, que é pioneira na corporação, tem parceria com a prefeitura municipal de Iranduba, Polícia Militar, Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus).

O principal objetivo da ‘1ª Ação Social do Fogo’ é contribuir para o desenvolvimento social do município de Iranduba e das comunidades adjacentes. Promovendo o bem-estar social e integrando a corporação junto da comunidade, por meio da Unidade de Proteção Civil e Meio Ambiente – 5ª Companhia de Independente Bombeiro Militar, situada naquele município.

Durante o evento, a população terá acesso a consultas médicas com clínico geral, psicólogo, nutricionista e oftalmologista. Além de exames médicos como preventivo, testes rápidos de HIV, VDRL; hepatite B e C, vacinação, saúde do homem, aferição de PA e glicemia.

Os comunitários vão ser atendidos por uma equipe odontológica, com direito ao exame odontológico, palestra com o tema ‘Educação e Higiene Bucal’, aplicação de flúor e entrega de kits de higiene bucal. O Corpo de Bombeiros também oferecerá o atendimento de assistência jurídica: orientação jurídica e trâmite de processos. Além da emissão do ‘Cartão do SUS’, emissão de documentos, recadastramento do bolsa família, acompanhamento do processo do bolsa família, orientações gerais aos pais, com a participação do Conselho Tutelar do município.

