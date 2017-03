Bombeiros lançam novo modelo de atendimento em casos de emergências no Polo Industrial de Manaus

O lançamento do Plano de Auxílio Mútuo (PAN) foi realizado nesta terça-feira (14), no auditório do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). O objetivo é integrar as empresas do Polo Industrial com a corporação, para prevenção e o atendimento as emergências dentro dos empreendimentos.

De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros da Capital (CBC) e coordenador do PAN, tenente-coronel Mauro Freire, o plano tem como objetivo fortalecer ações de resposta já adotadas pela corporação. As indústrias são potencialmente geradoras de ocorrências em Manaus.

“A meta é que empresas, que fizerem parte da iniciativa, trabalhem de forma conjunta em situações de emergências, garantindo a segurança de colaboradores e da comunidade em geral que possa ser afetada”, disse.

Pelo menos oito empresas do parque fabril já aderiram a proposta. Participaram das discussões durante o evento, a Policia Militar do Amazonas (PMAM), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Defesa Civil do Amazonas, além de representantes da iniciativa privada.

Com informações da assessoria