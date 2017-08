Bombeiros fazem buscas por homem que caiu em igarapé após consumir drogas com amigo

Após o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) encontrar o corpo de uma mulher no igarapé do Franco , as equipes voltaram ao local, localizado nas proximidades do Centro de Convivência do Idoso Magdalena Arce Daou, Zona Oeste, para procurar um homem que teria caído no rio na madrugada desta quinta-feira (3).

De acordo com informações dos bombeiros, familiares de Lázaro Moraes de Souza, de 42 anos, solicitaram apoio para procurá-lo depois de receberem a informação de que ele havia caído no igarapé e se afogado. O irmão de Lázaro, Paixão Miguel Moraes de Souza, registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento nesta manhã.

Ele recebeu a informação que Lázaro estava companhia de um homem, conhecido como “Neném Grande”, consumindo drogas embaixo da ponte que liga os bairro Vila da Prata e Santo Antônio. Minutos depois, por volta das 4h, ele teria escorregado e caído no igarapé. A versão foi repassada pelo amigo da vítima à família.

A busca no local indicado pela família não teve êxito. A equipe do pelotão fluvial percorreu a margem do rio e continua as buscas. De acordo com a assessoria do CBMAM, por causa da insalubridade da água no igarapé, as equipes não realizaram o mergulho de profundidade. Foram feitas apenas buscas em superfície.

“Se o desaparecido estiver mesmo no rio, em óbito, o corpo deve emergir em aproximadamente 24h, por conta do acúmulo dos gases naturais da decomposição na região do tronco”, relatou o tenente Janderson Lopes.

