Bombeiros encontram corpo de jovem que havia desaparecido, após canoa virar em lago do Puraquequara

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros, encontraram o corpo de Igor Pereira dos Santos, 22, que havia desaparecido na manhã desta segunda-feira (5), após a embarcação em que estava, virar no Lago Puraquequara, próximo do Flutuante do Leão, em Manaus.

Segundo informações, o jovem participava de um passeio da Igreja no Sítio do Israel, na Zona Leste.

De acordo com o testemunho de um dos envolvidos no acidente, Igor estava junto com 5 amigos brincando em uma canoa, quando a embarcação virou. Quatro pessoas do grupo ficaram próximas da embarcação e tentaram revirá-la.

Dois deles, incluindo Igor, resolveram nadar até próximo à margem do rio. As testemunhas relataram que ele simplesmente afundou, sem pedir socorro e nem se debater. Especula-se que provavelmente Igor teve um mal súbito.

Relatos informam que Igor havia trabalhado na noite passada, das 18h às 06h. Ao sair do serviço, foi para o sítio. E entre 10h e 10h30, teria acontecido o acidente com a canoa.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), a equipe chegou ao local por volta de 11h50. As buscas começaram por volta das 13h e foram encerrada as 16h50, quando os mergulhadores encontraram o corpo.

O Instituto Médico Legal (IML) fará a remoção do corpo do jovem.

Por equipe EM TEMPO Online