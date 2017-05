Bombeiros encontram corpo de criança desaparecida no rio em Barreirinha

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) encontraram na manhã desta quinta-feira (11) o corpo do menino de 9 anos que desapareceu nas águas do rio Paraná do Ramos, em frente a orla do município de Barreirinha (a 309 km de Manaus), rio Andirá, no último domingo (7). O corpo foi encontrado aproximadamente a 20 km do local do desaparecimento.

Este foi o terceiro dia da operação que começou ainda na terça-feira quando os bombeiros foram acionados. As equipes faziam paralelamente buscas submersas, contando com a ajuda de voluntários, que faziam a varredura nas margens do rio.

Segundo relatos, a vítima teria sido arrastada pela correnteza na tarde do domingo, enquanto brincava no rio com familiares e amigos. E as equipes saíram em deslocamento ao município nas primeiras horas da terça-feira, onde iniciaram as buscas até o pôr do sol, quando a iluminação se tornou insuficiente para continuar, entretanto, as águas barrentas do rio dificultam a visibilidade sob a superfície.

O Corpo da criança foi levado ao hospital da cidade uma vez que não tem Instituto Médico Legal (IML) no município.

Laize Minelli

EM TEMPO