Bombeiros encontram arma e munições em flutuante no rio Negro

Operação conjunta entre a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) aprendeu, na tarde desta segunda-feira, por volta das 16h, armamento de guerra e munições no flutuante Recanto da Amazônia, localizado na margem direita do rio Negro, nas proximidades do porto da Ceasa, em Manaus. O proprietário da embarcação foi preso em flagrante.

No local, os mergulhadores do CBM-AM localizaram, na parte submersa da embarcação, uma arma do tipo Fuzil modelo 762, 69 munições e dois carregadores. Segundo a equipe de investigação da PC-AM, o local é base de traficantes que usam os rios no Amazonas para comercializar drogas e armas.

A ação resultou na prisão em flagrante do proprietário do flutuante, Raniery da Silva Pinheiro, 35, autuado por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele será conduzido ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM-AM), onde ficará preso à disposição da Justiça.

Portal EM TEMPO