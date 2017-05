Bombeiros encerram quarto dia de buscas por mãe e filho no rio Negro

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) terminou o quarto dia de buscas pela mãe e o filho que caíram no rio Negro, na noite do último domingo (13), próximo à Manaus Moderna. Nenhum dos dois foi encontrado até o momento.

As buscas acontecem desde a manhã de segunda-feira (14), horas depois do acidente. As equipes iniciam os trabalhos pela manhã e seguem até o anoitecer. Nesta sexta-feira (19), os mergulhadores vão recomeçar as buscas.

Relembre o caso

Uma colisão envolvendo duas lanchas, ainda na noite de domingo para segunda, acabou com uma mulher de 22 anos e o filho dela, de 3, desaparecidos no Rio Negro. Os demais ocupantes das lanchas conseguiram nadar até a margem do rio. Na chegada, o marido acionou o Corpo de Bombeiros, que iniciaram as buscas já na manhã seguinte.

Raphael Sampaio

EM TEMPO