Bombeiros encerram buscas por criança arrastada pela correnteza em Barreirinha

Na noite desta terça-feira (9), o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) encerrou o primeiro dia de buscas ao menino, de 9 anos, que desapareceu nas águas do rio Paraná do Ramos, em frente a orla do município de Barreirinha (a 309 km de Manaus), no último domingo (7).

As equipes saíram em deslocamento ao município nas primeiras horas desta terça-feira, onde iniciaram as buscas até o pôr do sol, quando a iluminação se tornou insuficiente para continuar. As águas barrentas do rio dificultam a visibilidade sob a superfície.

Segundo relatos, a vítima teria sido arrastada pela correnteza na tarde de domingo, enquanto brincava no rio com familiares e amigos. O menino pulava na água a partir das embarcações.

Apesar do garoto se debater quando era puxado pelas águas, os amigos não prestaram socorro pensando que era uma brincadeira. A equipe do Bombeiros presente no município retornará as buscas nesta quarta-feira.

Raphael Sampaio

Em Tempo