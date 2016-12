Bombeiros do AM são diplomados por curso de tiro tático

Vinte e dois bombeiros militares do Amazonas receberam os diplomas do curso de habilitação de tiro tático, na manhã desta quinta-feira (22). A solenidade aconteceu no auditório do quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, situado na avenida Codajás, bairro Petrópolis, Zona Sul da capital.

O curso ocorreu no período de 12 a 16 de dezembro deste ano e teve como objetivo capacitar os alunos para o conhecimento, manutenção de primeiro escalão e manuseio do armamento de uso policial.

O treinamento foi realizado pela Comissão de Capacitação de Treinamento e Desenvolvimento da Polícia Civil do Amazonas (CCTD). O curso contou com a carga horária de 40 horas.

Durante os trabalhos, os bombeiros adquiriram conhecimentos teóricos e práticos com carabinas calibre. 40, fuzil calibre 556, pistola 40 e espingarda calibre 12. Ao todo, o curso realizou 2.400 disparos.

Para o coronel e comandante do Comando de Bombeiros da capital, tenente-coronel Mauro Marcelo, o curso é de estrema importância, uma vez, que habilita os bombeiros para missões que são perigosas.

“Muita das vezes os bombeiros participam de missões perigosas, em áreas vermelhas, no meio da mata, em algumas situações eles ficam totalmente vulneráveis. Porém, com esse curso estarão preparados para quaisquer situações” disse o coronel.

No próximo ano serão formadas novas turmas para a capacitação. O objetivo é que toda a corporação seja capacitada em tiro tático.

Mara Magalhães

Portal EM TEMPO