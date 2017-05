Bombeiros do AM criam 6 núcleos de atendimento para regularizar empresas no interior

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) deu início, nesta quarta-feira (3), a implantação de seis Núcleos de Atividades Técnicas (NAT), para a regulamentação de empresas junto ao CBMAM no interior do Estado. A meta da corporação é dar celeridade nas solicitações de regularização antes feitas somente na capital.

“A instalação desses núcleos no interior irá desburocratizar os procedimentos para a regularização de empresas e negócios, além de facilitar o atendimento a população que não precisará mais vir à Manaus solicitar o serviço”, afirmou o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, coronel Fernando Pires Júnior.

Os departamentos realizarão os trabalhos de prevenção contra incêndio e pânico em edificações e locais de grande concentração de público, com foco na regulamentação do empreendimento. Inicialmente, os Núcleos serão instalados em Iranduba, Rio Preto da Eva, Tabatinga, Itacoatiara, Parintins e Manacapuru.

O CBMAM tem um prazo de 60 dias para concluir o processo de implantação da proposta. Durante esse período serão ministrados cursos de capacitação aos militares das corporações do interior para o atendimento a população, entre outras medidas.

Quem quiser saber mais sobre a legislação para a regulamentação de empresas junto ao Corpo de Bombeiros, questionamentos sobre projetos de empreendimentos entre outras informações, é só acessar a página da Diretoria de Atividades Técnicas do CBMAM no dstcbmam.wordpress.com ou na sede da Diretoria na Rua: Ipixuna, nº 1298, bairro: Cachoeirinha, em Manaus.

Com informações da assessoria