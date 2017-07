Bombeiros combatem incêndio em terreno baldio na Compensa

Vizinhos informaram para a reportagem que o local é utilizado habitualmente por usuários de drogas – Fotos: Márcio Melo

Um incêndio de média proporção atingiu um terreno baldio, localizado na Avenida Compensa, bairro do mesmo nome, próximo a sede da Prefeitura de Manaus, por volta das 14h30, desta segunda-feira (24). Segundo moradores, o uso de entorpecentes no local foi o possível estopim para o fogo.

De acordo com o soldado Doryan, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, a equipe recebeu o comunicado da ocorrência após várias chamadas de moradores para o telefone de emergência 193.

O soldado afirmou ainda que, somente após feito o trabalho de rescaldo, será possível identificar eventuais causas. Ninguém ficou ferido.

Vizinhos informaram para a reportagem que o local é utilizado habitualmente por usuários de drogas e o consumo dos entorpecentes pode ter sido a causa. Outro ponto de reclamação é a lixeira viciada no local. Moradores e empresários da área jogam lixos e restos de móveis na área.

Outro Caso no bairro

Um incêndio de grandes proporções destruiu cerca de dez casas, no último dia 13 de julho, na comunidade batizada pelos moradores como “Favela Meu Bem, Meu Mal”, no bairro Compensa 2, Zona Oeste de Manaus. O fogo teve início, por volta das 19h30, a partir de um curto-circuito em uma instalação de ar-condicionado.

Raphael Sampaio

EM TEMPO