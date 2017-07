Bombeiros combatem fogo em casa no Presidente Vargas; incêndio pode ser criminoso

Os bombeiros usuram mil litros de água para apagar as chamas – Divulgação/Bombeiros

Um incêndio de pequenas proporções atingiu uma residência de alvenaria, na manhã deste domingo (31), localizada Rua Luiz Antônio, no bairro Presidente Vargas, zona Sul de Manaus.

De acordo com o tenente, Janderson Lopes, do Corpo de Bombeiros, o fogo começou em um colchão e, devido a residência ser pequena, as chamas se alastraram e consumiram todo o imóvel. Segundo ele, aparentemente, a casa é abandonada. Pedaços de madeiras eram usadas para fechar as janelas e portas. Entretanto, uma das janelas estava aberta.

“Moradores acreditam que alguém tenha entrado no local e ateado fogo em um colchão velho. Populares também informaram que uma pessoa costumava dormir nessa casa. Não houve vítimas. O proprietário do imóvel não apareceu no local”, disse o tenente.

O fogo não atingiu outras residências. Os bombeiros trabalham no rescaldo. Conforme a assessoria da corporação, foram gastos mil litros de água na ocorrência.

