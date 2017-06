Bombeiros buscam criança desaparecida em igarapé no Careiro da Várzea

Os bombeiros foram acionados na madrugada desta quinta-feira (15) – Arthur Castro

O Corpo de Bombeiros do Amazonas faz buscas nesta quinta-feira (15), pelo corpo de um menino de três anos que desapareceu no início da noite desta quarta-feira (14), nas águas do canal do Capitari, na comunidade Nossa Senhora da Conceição, no município do Careiro da Várzea (a 25 quilômetros de Manaus). De acordo com a assessoria, a corporação foi acionada por meio da Polícia Civil, por volta de 4h45 .

Os canais e rios do Amazonas estão em processo de enchente. As casas da comunidade de Nossa Senhora da Conceição estão alagadas pela cheia, o que coloca as crianças em situação de risco.

Com informações da assessoria