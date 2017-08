Bombeiros apagam fogo em terreno baldio na rua Belo Horizonte

Bombeiros já estão no local e o fogo sob controle -Divulgação/Roney Chaves

No início da tarde desta segunda-feira (14), um foco de incêndio na rua Belo Horizonte, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, chamou a atenção de quem passava pelo local. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há vítimas.

Ainda de acordo com os bombeiros, o fogo está sob controle. A corporação não sabe informar as causas do sinistro.

Segundo um leitor do EM TEMPO, Roney Chaves, morador do mesmo bairro, o fogo aconteceu em frente a um supermercado, em um terreno baldio.

Roger Lima

EM TEMPO

Leia também:

Incêndio criminoso destrói casa de adolescente na Zona Leste de Manaus

Fogo atinge supermercado e causa pânico no Distrito Industrial

Bombeiros combatem fogo em casa no Presidente Vargas; incêndio pode ser criminoso