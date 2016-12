Bombeiro é assassinado com três tiros ao sair de bar na Zona Leste

O soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Dailton Lobo Golvin, 35, foi assassinado a tiros por três homens, já identificados pela polícia. O crime aconteceu na rua Penetração, bairro São José, Zona Leste de Manaus e, conforme a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a motivação do crime ainda é desconhecida.

Segundo a DEHS, a vítima e os suspeitos estavam juntos minutos antes do crime, em um bar. As investigações apontam que Dailton chegou sozinho ao local e que, minutos depois, foi convidado para se juntar ao trio em uma mesa. Os três homens o levaram para a rua e efetuaram os três tiros contra o soldado e, em seguida, fugiram correndo. Não há informações a mais de testemunhas do bairro ou de câmeras no local.

À DEHS, os familiares de Dailton afirmaram que o soldado era uma pessoa tranquila e trabalhadora, mas que desconhecem se ele teria brigado com os suspeitos antes do crime.

O CBMAM emitiu nota de pesar e destacou que, em pouco tempo de serviço, Dailton “trabalhou com o mais puro senso de cumprimento do dever de salvar vidas, o patrimônio e o meio ambiente” e que a corporação lamenta profundamente a perda de um dos seus bombeiros militares.

O caso foi registrado na DEHS que afirmou que os três suspeitos foram identificados e já estão sendo procurados pela polícia.

Portal EM TEMPO