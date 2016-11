Bolsa Universidade tem crescimento de 90% em benefícios integrais e parciais; inscrições iniciam quinta

O novo edital do Programa Bolsa Universidade (PBU), da Prefeitura de Manaus, registrou crescimento de pelo menos 90% no número de bolsas integrais e parciais em relação ao edital do ano passado. Os dados são da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi).

Enquanto o PBU 2016 teve 159 vagas integrais (100%) e 201 parciais (75%), o edital válido para o ano que vem tem 312 bolsas de 100% e outras 384 de 75% – que são as taxas mais buscadas pelos estudantes. Todas as demais são de 50%.

“Isso mostra que as instituições parceiras veem o programa com credibilidade, além de ser uma aposta em uma melhoria do ambiente econômico do país, já que o número de bolsas está relacionado à previsão de isenção de Imposto Sobre Serviço (ISS). O maior número de bolsas integrais e parciais dá maior chance aos estudantes de baixa renda”, afirma a diretora-geral da Espi, Luiza Bessa Rebelo.

Inscrições pela Internet

O edital do PBU 2017 foi publicado nesta terça-feira (1º), no Diário Oficial do Município (DOM). São 13.031 vagas destinadas a estudantes de baixa renda em cursos de graduação em Instituições de Ensino Superior (IES) privadas da capital.

As inscrições iniciam na quinta-feira (3), a partir das 12h, exclusivamente pela Internet, e terminam às 23h59 do dia 15 de novembro. Os interessados devem acessar o portal da Espi.

Entre os requisitos obrigatórios para que o candidato possa participar do certame estão o de ser brasileiro nato ou naturalizado, ser residente em Manaus, não possuir diploma de curso superior e não estar matriculado em universidades públicas.

Por outro lado, o candidato já precisa estar regularmente matriculado ou, ao menos, estar apto a se matricular em uma das sete instituições participantes do programa.

Renda familiar

Os interessados também não podem possuir renda familiar per capita superior a um salário mínimo e meio, o equivalente a R$ 1.320 na cotação atual. A renda familiar mensal deve ser calculada levando em conta todo o conjunto de moradores que habitam em um mesmo domicílio, possuindo ou não grau de parentesco entre si.

Outro requisito previsto em edital e item inerente è legislação do programa, ainda de acordo com a prefeitura, é o fato de que os candidatos às bolsas municipais não podem ser beneficiários de outros programas de graduação mantidos pelo Poder Público ou pela iniciativa privada.

O resultado da primeira chamada do programa está previsto para o dia 18 de novembro. A fase de recursos inicia no dia 21 e encerra no dia seguinte. Já a entrega dos documentos dos estudantes selecionados acontece na sede da Espi, entre os dias 23 e 25 de novembro, totalizando três dias de processo.

Com informações da assessoria