Bolsa Universidade oferta 14,5 mil vagas em Manaus e abre inscrições na próxima sexta

Com início das inscrições programado para a próxima sexta-feira (20), o Programa Bolsa Universidade (PBU), da Prefeitura de Manaus, ofertará, nesta edição, 14.500 vagas para quem deseja cursar a primeira graduação. As inscrições serão feitas, exclusivamente, no portalespi.manaus.am.gov.br, das 10h do dia 20 de outubro às 23h59min do dia 7 de novembro.

Em nove edições, o PBU soma mais de 76.800 contemplados com bolsas de 50%, 75% e 100% em Instituições de Ensino Superior particulares de Manaus.

As 14.500 vagas ofertadas nesta edição, voltadas para o ano letivo de 2018, estão divididas em 13 instituições que se credenciaram junto à Prefeitura de Manaus: Esbam, Maurício de Nassau, Uninorte, Martha Falcão, La Salle, Nilton Lins, Marterdei, Fucapi, Fametro, IAES, Dom Bosco, Faculdade Boas Novas e Ciesa.

O edital contendo os detalhes do programa, incluindo os cursos credenciados e as bolsas ofertadas, será publicado até a próxima quinta-feira, 19, no Diário Oficial do Município (DOM), e também ficará disponível no portalespi.manaus.am.gov.br.

Podem concorrer a uma bolsa moradores de Manaus, que não possuam diploma de graduação, nem estejam matriculados em Instituição de Ensino Superior pública e tenham renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio.

Com informações da assessoria.

