Bolsa universidade divulga lista de convocados para realizar contrapartida

A Prefeitura de Manaus divulgou, nesta segunda-feira (29), lista com 200 bolsistas do Programa Bolsa Universidade (PBU) que devem prestar contrapartida em projeto realizado em parceria com a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHemoam). A lista está disponível no Portal da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional: portalespi.manaus.am.gov.br.

Os estudantes de Fisioterapia, Educação Física, Serviço Social, Enfermagem e Contabilidade convocados vão dar apoio administrativo às atividade realizadas pelo órgão.

Eles devem comparecer à sede da Espi, até o dia 2 de junho, das 8h às 17h, para apresentar documento de identidade, CPF e carteira de passe estudantil. Quem não puder participar por motivos de trabalho ou doenças, deve entregar documento oficial comprobatório para ser liberado da atividade.

Os alunos receberão vale-transporte no período de realização das atividades para as quais foram convocados e, ao final do projeto, certificado de horas complementares expedido pela Prefeitura.

A Espi ressalta que a falta de resposta do bolsista às convocações para atividades de contrapartida pode levar ao desligamento do PBU, conforme estabelecido pelo Decreto n. 2.981/2014. A Escola fica na Avenida Professor Nilton Lins, 3.259, Bloco D, Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus.

