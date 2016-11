Bolsa Universidade chega a 38 mil candidatos; inscrições terminam nesta terça-feira

O edital 2017 do Programa Bolsa Universidade (PBU), da prefeitura de Manaus, atingiu a marca de 38 mil estudantes inscritos desde a abertura do processo, no dia 3 de novembro. O processo de inscrição permanece ativo ate às 23h59 desta terça-feira (15). O resultado da primeira chamada será anunciado pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi) no dia 18 de novembro.

O programa conta, para o ano que vem, com 13.013 vagas nas Instituições de Ensino Superior (IES) privadas que aderiram ao programa. São oferecidas bolsas integrais, de 100%, e parciais (75% e 50%) para os estudantes que atenderem aos requisitos previstos em edital.

Entre os requisitos obrigatórios para que o candidato possa participar do certame estão o de ser brasileiro nato ou naturalizado, ser residente em Manaus, não possuir diploma de curso superior e não estar matriculado em universidades públicas.

Estudantes que já cursam universidades privadas podem concorrer nas vagas que constam, no edital, como de “ampla concorrência”. Estes estudantes também não podem usufruir de benefícios similares ao Bolsa Universidade.

Aqueles que ainda não estão matriculados em IES também podem participar do processo, mas devem prestar o vestibular de uma das instituições parceiras depois da inscrição no PBU ou após o resultado da classificação.

Os interessados também não podem possuir renda familiar per capita superior a um e meio salário mínimo, o equivalente a R$ 1.320. A renda familiar deve ser calculada levando em conta todo o conjunto de moradores que habitam o mesmo domicílio do candidato, possuindo ou não grau de parentesco entre si.

O resultado da primeira chamada do programa está previsto para o dia 18 de novembro. A fase de recursos terá inicio no dia 21 e termina no dia seguinte. A entrega dos documentos dos estudantes selecionados será realizada na sede da Espi, entre os dias 23 e 25 de novembro, totalizando três dias de processo.

As inscrições para o programa Bolsa Universidade/2017 podem ser feitas no endereço portalespi.manaus.am.bolsauniversidade

Com informações da assessoria