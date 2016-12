Bolsa Universidade abre mais de 6 mil vagas remanescentes

Para o preenchimento de 6.739 vagas remanescentes das duas chamadas já realizadas pelo edital 2017/1 do Programa Bolsa Universidade (PBU), a Prefeitura de Manaus abriu processo de remanejamento para bolsas de 50% nesta segunda-feira (5).

De acordo com a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), estão aptos para participar todos os candidatos habilitados no edital, mas que ficaram na condição de reserva do programa após das duas primeiras chamadas.

Podem participar, inclusive, os candidatos que não optaram por bolsas de 50% no ato da inscrição, realizadas em novembro. Nesta nova etapa, os candidatos terão até a próxima quarta-feira (7), às 23h59, para refazer a inscrição pelo Portal do Candidato.

No processo de remanejamento, os estudantes poderão redefinir opções de curso, turno e Instituição de Ensino Superior (IES). O sistema vai mostrar apenas as IES e cursos nas quais ainda há vagas disponíveis.

“Os estudantes devem acessar o Portal do Candidato e redefinir as opções. O sistema vai distribuindo as vagas remanescentes à medida que os candidatos realizem o processo pelo portal”, explica a diretora-geral da Espi, Luiza Bessa Rebelo.

Após os três dias de processo do remanejamento, a Espi fará o cruzamento de informações do Portal do Candidato e divulgará o resultado na próxima semana. Já as entregas de documentos, tanto do remanejamento quanto da segunda chamada, acontecem nos dias 14, 15 e 16 de dezembro.

