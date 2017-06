Bolsa Pós-Graduação contempla 3,8 mil pessoas em Manaus

Mais de 3,8 mil pessoas foram contempladas com bolsas integrais e parciais (100%, 75% e 50%) do Programa Bolsa Pós-Graduação da Prefeitura de Manaus, no terceiro processo seletivo realizado pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi). A lista com os contemplados na primeira chamada foi divulgada nesta quinta-feira (29), no auditório da escola, na avenida Professor Nilton Lins, Flores, Zona Centro-Sul.

Desde que foi criado o Programa Bolsa Pós-Graduação (PBPG) já beneficiou 12 mil graduados que buscavam a sua primeira especialização. Para este ano, foram oferecidas 6.679 vagas, quase 100% a mais que em 2015, quando foram ofertadas 3.692 bolsas de estudo integrais e parciais.

Este ano, o programa registrou recorde de inscrições, com 8.617 para os mais de 70 cursos de pós-graduação distribuídos em dez instituições de ensino superior – La Salle, Martha Falcão, Santa Tereza, Fametro, Esbam, Nilton Lins, LeaNorte, Faculdade Salesiana Dom Bosco, Fucapi e Uninorte. Desses, 3.879 foram classificados para a primeira chamada e passarão, agora, pela fase de apresentação de documentos, marcada para os dias 5, 6 e 7 de julho.

As inscrições para o PBPG foram realizadas exclusivamente pela internet e para garantir o acesso de todos os interessados, a Prefeitura de Manaus firmou parceria com a Associação Amazonense de Centros de Inclusão Digital (AACID), o que permitiu que os candidatos utilizassem 27 estabelecimentos associados, espalhados por todas as zonas da cidade, para realizar a inscrição eletrônica gratuitamente.

A Espi fica na Avenida Professor Nilton Lins, 3.259, bloco D, Parque das Laranjeiras, bairro de Flores, zona Centro-Sul de Manaus.

A lista pode ser conferida no portalespi.manaus.am.gov.br. Outra opção do candidato é a consulta de seu nome no seguinte endereço: http://sgbp.manaus.am.gov.br/site/login

http://portalespi.manaus.am.gov.br/wp-content/uploads/2017/06/BOLSA-PÓS-GRADUAÇÃO-IMPRENSA.pdf

