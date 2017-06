Bolsa Pós-Graduação abre inscrições no próximo dia 14 em Manaus

Para quem quer fazer uma pós graduação, mas está condições no momento, a Prefeitura de Manaus abrirá as inscrições, a partir do próximo dia 14, para o Programa Bolsa Pós-Graduação (PBPG), que concede bolsas de 50%, 75% e 100% para estudantes de baixa renda cursarem a primeira especialização. O prazo vai até 25 de junho.

O programa é coordenado pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi). As inscrições serão realizadas pelo portalespi.manaus.am.gov.br, onde os candidatos também poderão consultar o edital do programa.

Podem concorrer a uma bolsa graduados residentes em Manaus cuja renda familiar per capita não ultrapasse dois salários mínimos e meio (R$ 2.342,50).

A primeira etapa, que é o credenciamento das Instituições de Ensino Superior particulares interessadas em se unir ao projeto, foi concluída no último dia 6.

O edital contendo o número de bolsas ofertadas, as instituições parceiras e áreas de conhecimento contempladas será publicado no próximo dia 12, no Diário Oficial do Município (DOM). O PBPG já contemplou 8.228 estudantes, em dois editais (2015 e 2016).

Com informações da assessoria